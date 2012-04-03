Доработать сайт на самописе

Сайт сделан.

Но его нужно допилить. Есть некоторые моменты, которые работают неправильно.

1. Изображения на сайте генерируются и выводятся в браузер php-скриптом. Поэтому при сохранении картинки с сайта на компьютер она сохраняется в формате php. Это фотосайт, и это будет очень не удобно пользователям. Как это можно исправить?

2. Не могу загрузить фото к статье с компьютера через визуальный редактор в админке. Он имеет только функцию image url. Нужно, чтобы была опция «обзор» и можно было выбрать картинку с компьютера.

3. Некоторые тексты статей на сайте не отображаются. В админке они есть. Исправить.

4. Есть такая функция на фотосайтах, как кадрирование. Нужно реализовать.

5. При добавлении счётчика посещений на сайт меняется кодировка сайта. Отображаются кракозябры.

6. Возможно еще несколько мелких доработок по ходу.

Мне сейчас важно реализовать первые три пункта. С остальными можно повременить.

Меня интересует: сможете ли вы выполнить все эти пункты и стоимость.

Срок - 2 дня.