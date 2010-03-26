День добрый господа фрилансеры. Есть следующая ситуация. Имеется сайт на CMS Magento, сайт представляет из себя интернет-магазин, плюс отдельный модуль с новостями, статьями и прочим. Сперва сайт хостился на обычном хостинге, ...
Доработка cms
Необходимо довести до ума исправить кучу ошибок снизить нагрузку короче доделать cms до уровня нормальной cms поставить другой шаблон и т д
пример cms http://www.eburgclub.ru/
пожалуйста озвучивайте примерную стоимость работ
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