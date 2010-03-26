Нужно оптимизировать сайт на CMS Magento

День добрый господа фрилансеры. Есть следующая ситуация. Имеется сайт на CMS Magento, сайт представляет из себя интернет-магазин, плюс отдельный модуль с новостями, статьями и прочим.

Сперва сайт хостился на обычном хостинге, но часто вылетал в аут из-за превышения нагрузки на процессор. Потом его перевели на VDS, после чего он стал работать еще медленнее.

Стоит задача - нужно оптимизировать сайт, дабы он грузился быстрее. Сайт вышлю всем желающим в личку. Ну и если кто может помочь, сразу пишите за сколько.

P.S. Не предлагать убрать фон сайта, и другие тяжелые элементы.