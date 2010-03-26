Нужно оптимизировать сайт на CMS Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка114 просмотров

День добрый господа фрилансеры. Есть следующая ситуация. Имеется сайт на CMS Magento, сайт представляет из себя интернет-магазин, плюс отдельный модуль с новостями, статьями и прочим.

Сперва сайт хостился на обычном хостинге, но часто вылетал в аут из-за превышения нагрузки на процессор. Потом его перевели на VDS, после чего он стал работать еще медленнее.

Стоит задача - нужно оптимизировать сайт, дабы он грузился быстрее. Сайт вышлю всем желающим в личку. Ну и если кто может помочь, сразу пишите за сколько.

P.S. Не предлагать убрать фон сайта, и другие тяжелые элементы.

Magento
15 лет назад
forest_gymp
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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