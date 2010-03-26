Необходимо сделать аналог систем http://mydeco.com/shopping/ http://www.picitup.com/picitup/picShop.jsp необходимые требования cms модуль распознования основных цветов изображений возможность пакетного добавления информации детальное тз после выбора исполнителя ...
Разработка плагинов для Wordpress
Разработать плагин для добавления пользователями контента с frontend
Организовать плагин/форму добавления контента quickpress с поддержкой визуального редактирования.
Разработать плагин профиль пользователя
Каждый зарегистрированный пользователь сайта имеет свою страницу, где отражается аватара пользователя, информация о пользователе, карма/рейтинг пользователя, архив добавленных статей пользователя.
Разработать/доработать плагин рейтинг контента (+/-)
Разработать/доработать плагин рейтинг комментариев.(+/-)
Более точное ТЗ в процессе доработки
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