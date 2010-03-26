Разработка плагинов для Wordpress

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Разработать плагин для добавления пользователями контента с frontend

Организовать плагин/форму добавления контента quickpress с поддержкой визуального редактирования.

Разработать плагин профиль пользователя

Каждый зарегистрированный пользователь сайта имеет свою страницу, где отражается аватара пользователя, информация о пользователе, карма/рейтинг пользователя, архив добавленных статей пользователя.

Разработать/доработать плагин рейтинг контента (+/-)

Разработать/доработать плагин рейтинг комментариев.(+/-)

Более точное ТЗ в процессе доработки

WordPress
15 лет назад
azandt
Азандт 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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