Доработка личного кабинета на сайте Wordpress

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Закрыт4 заявки138 просмотров

На сайте после установок плагинов с необходимым функционалом, образовались несколько личных кабинетов с информацией соответствующей одному из плагинов. Необходимо объединить информацию в один ЛК. Так же разделить функционал ЛК согласно ролям. Ученик + Родитель, Учитель.

Подробнее функционал описан в приложенном файле.

САЙТ

WordPress
6 лет назад
Small_d
Денис 
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров