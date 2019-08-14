Настроить Google Analytics, Search Console для сайта на wordpress.
Доработка личного кабинета на сайте Wordpress
На сайте после установок плагинов с необходимым функционалом, образовались несколько личных кабинетов с информацией соответствующей одному из плагинов. Необходимо объединить информацию в один ЛК. Так же разделить функционал ЛК согласно ролям. Ученик + Родитель, Учитель.
Подробнее функционал описан в приложенном файле.
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