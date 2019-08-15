В Opencart не работают ЧПУ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки164 просмотра

Недавно мы подключили SSL сертификат на наш сайт www_bdshop_kz.

1) Теперь мы не можем зайти в административную панель - при вводе доступов, она никак не реагирует.

2) Внутренние страницы сломались, например: /products/vodoemulsii.

Opencart
6 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель! Исправил ошибки, починил административную панель и пр. Сделал быстро и качественно! Ещё раз большое спасибо!
Было приятно поработать! Все быстро, понятно и доступно. Никаких задержек и проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад