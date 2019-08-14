Перестали отображаться изображения на сайте опенкарт ocStore 3.0.2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок136 просмотров

Перестали отображаться все изображения на сайте, кроме логотипа. Ничего не устанавливалось, ничего не редактировалось. Все изображения находятся в своих папках, но на сайте не отображаются.  Бэкап файлов и базы данных на хостинге не помог. Хостер пишет что ничего не менялось и не обновлялось.

ocStoreOpencart
6 лет назад
vatrush
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров