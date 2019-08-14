Есть сайт на Drupal - https://korobova.top/ . Необходимо выполнить 2 задачи в порядке приоритета. Указывайте стоимость и сроки: 1) Сейчас на сайте идет отображение цен в рублях. Небходимо сделать так, чтобы человек с ...
Перестали отображаться изображения на сайте опенкарт ocStore 3.0.2.0
Перестали отображаться все изображения на сайте, кроме логотипа. Ничего не устанавливалось, ничего не редактировалось. Все изображения находятся в своих папках, но на сайте не отображаются. Бэкап файлов и базы данных на хостинге не помог. Хостер пишет что ничего не менялось и не обновлялось.
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