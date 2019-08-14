Перестали отображаться изображения на сайте опенкарт ocStore 3.0.2.0

Перестали отображаться все изображения на сайте, кроме логотипа. Ничего не устанавливалось, ничего не редактировалось. Все изображения находятся в своих папках, но на сайте не отображаются. Бэкап файлов и базы данных на хостинге не помог. Хостер пишет что ничего не менялось и не обновлялось.