Перенос сайта на CMS Bitrix + оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок163 просмотра

Добрый день, Уважаемые.

Необходимо перенести сайта работающий на CMS Bitrix на другой сервер, так же сайту скорее всего потребуется возможно небольшая оптимизация.

6 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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