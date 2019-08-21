Правки верстки на WP

Ребят, нужен человек на сейчас! со знанием верстки, WPи Elementor, т.к. работа сделана на нем.

Правки небольшие, их всего 3, просто не хватает времени всё сделать самой.

Бюджет очень ограничен, т.к. проект в целом уже сделан. Пишите, кто готов сделать сейчас, работы на час-два.