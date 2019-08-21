Правки верстки на WP

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Завершен6 заявок172 просмотра

Ребят, нужен человек на сейчас! со знанием верстки, WPи Elementor, т.к. работа сделана на нем.

Правки небольшие, их всего 3, просто не хватает времени всё сделать самой. 

Бюджет очень ограничен, т.к. проект в целом уже сделан. Пишите, кто готов сделать сейчас, работы на час-два.

ElementorWordPress
6 лет назад
veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

kennex
Максим 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kennex
Максим 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад