Установить шаблон с демо данными на opencart

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки154 просмотра

Есть шаблон с демо-данными их нужно установить на opencart.

Opencart
6 лет назад
imil17
Эмиль 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Снова обратился к Алексею. Все сделал быстро и качественно!
Понятное и доступное ТЗ. Все файлы нужные были предоставлены. Оплата по факту без каких либо проблем. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад