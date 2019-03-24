Доработка сайта на Prestashop

Приветствую. [b]Требуется разработчик ( или команда ) для реализации: [/b] [list][*]SEO оптимизированого, [*]с чистым кодом, [*]не менее 95 в Google Page Speed. [*]сайта на WordPress[/list][b]Предпочтения тем: [/b] [list][*]У кого свой билдер ( или доработанный готовый ) ( не elementor ).[*]У кого своя загатовка темплейта.[*]Кто ...