Доработка сайта на Prestashop

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки205 просмотров
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1.Проблема с переходом между страницами при включении модуля фильров Advanced Search (после перехода страница обновляется, но не поднимается наверх)

1.1 Перенести текст категорий вниз под кнопки пагинации

1.2 Оптимицация загрузки сайта (особенно на мобильных устройствах)

1.3 подключить ssl от lets encrypt

1.4 разметка для  гугл    

Prestashop
5 лет назад
guest_1488804113416
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад