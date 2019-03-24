Доработки и предложение к сотрудничеству по магазину на Opencart 1.5.6

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок221 просмотр
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Добрый день! У нас есть проект krassula.net - сайт-каталог оптовой базы, сделан на Opencart 1.5.6. Периодически на нем требуется вносить правки, как через админку, так и через код. Например, сейчас требуется сделать задания из https://drive.google.com/open?id=195MltZp6EA2Qyj7NZllcdDmrd-vSPoJJ . Сроки обычно не жесткие. Например, на такое задание около недели. И то оно уже слегка просрочено. По количеству таких заданий трудно точно сказать плотность загрузки, они формируются по мере продвижения сайта, т.е. 1-3 раза в месяц.

Если вам было бы интересно сотрудничество по такому проекту, то хотели бы услышать ваши предложения, какую принцип оплаты вы предлагаете и т.д.

С нашей стороны некоторые уточняющие вопросы:

Скоро должно быть еще задание по актуализации товаров на сайте, размещению фоток, новостей и описаний и т.д. Т.е. это больше контент-менеджмент - вы занимаетесь таким видом работ или может у вас есть кто-то в команде?

Каким способом (яндекс деньги, безнал, и т.д.) возможно проводить с вами оплату?

Удобно ли вам будет созваниваться в скайп для обсуждения нюансов задач и вести учет сделанного в трелло?

Какая у вас загруженность с точки зрения возможности брать наши задачи в работу не откладывая старт, больше чем на неделю вперед?

Работаете ли вы с git?

OpenCart
5 лет назад
nvo87
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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