Нужно довести до ума сайт на Drupal:

1. Нужно найти в интернете или написать и установить грабер полных новостей с сайтов которые мы сами сможем добавлять в админке.

2.нужно посмотреть что можно сделать с автаркой пользователей и нужно давить возможность добавления нескольких фото в профайл пользователей. Сейчас раздел с аватарками выглядит так http://www.nightomsk.ru/user/50 как-то не красиво размещена аватарка.

3.Сделать на форуме нормальное отображение информации о пользователе http://nightomsk.ru/node/81 , чтобы небыло прокруток.