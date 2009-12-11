Установил модуль phpBB SEO Optimal titles и имею какую то странную индексацию страниц гуглом. Не могу разобраться в чем дело.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно довести до ума сайт на Drupal:
1. Нужно найти в интернете или написать и установить грабер полных новостей с сайтов которые мы сами сможем добавлять в админке.
2.нужно посмотреть что можно сделать с автаркой пользователей и нужно давить возможность добавления нескольких фото в профайл пользователей. Сейчас раздел с аватарками выглядит так http://www.nightomsk.ru/user/50 как-то не красиво размещена аватарка.
3.Сделать на форуме нормальное отображение информации о пользователе http://nightomsk.ru/node/81 , чтобы небыло прокруток.
- Похожие заказы
- $20Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Сделать меню справа. На существующем шаблоне (или найти другой) сделать фон более грамурным (тк. сайт для продажи женского белья), сделать позамысловатее шрифт. Особое внимание нужно на фон обратить.Завершен14 лет назад
- $10
Нужно переверстать тему с ВП в дле. Тема без картинок только в стилях так же надо будет вставить фиксированный блокЗавершен14 лет назад
http://dle.kzservice.info Вот этот шаблон Сделать надо следующее: 1)Вверх вывести горизонтальное меню 2)создать рубрики в боковушке для постов(штук 7) 3)Установить галерею с возможностью голосования за фото 4)Настроить гостевую и обратную связь 5)Установить модуль - каталог учреждений, фирм ну в принципе и все, мож ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо наладить связку двух модулей joomla - virtuemart и artio sef иногда ЧПУ не срабатывает, и генерируются урлы такого вида http://niro.com.ua/virtuemart-4 вместо http://niro.com.ua/ViewSonicЗавершен14 лет назад
Добрый день. Есть psd-макет, который нужно поставить на WebAsyst Shop-Script (магазин рабочий). Интересует цена (с версткой и без) и сроки. Спасибо.Завершен14 лет назад
- $150
Требуется создать админку сайта тестов. Дизайн имеется. Несколько текстовых страниц, остальное- вывод информации о тестах. Организация поиска по нескольким полям. Подробное тз при обсужденииЗавершен14 лет назад
- $10
1. Требуется настроить вывод контента с неглавных страниц без модулей. 2. Настроить визуальный редактор чтобы он видел все папки и категории.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Хотим сделать сайт по продаже БУ авто. Все готовые решения не сильно нас устраивают. Нужна человеческая CMS созданная с 0. Краткое ТЗ. http://auto.ria.ua/ Нас полностью устраивает. Нужно делать по примеру. Но так же встроить грабер с запуском по расписанию. Добавить возможность ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Небольшой сайт - 66 страниц на древней ЦМС Joomla надо поставить на свежую версиюЗавершен14 лет назад