Virtuemart на Joomla

$10
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать меню справа.

На существующем шаблоне (или найти другой) сделать фон более грамурным (тк. сайт для продажи женского белья), сделать позамысловатее шрифт.

Особое внимание нужно на фон обратить.

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
Luskan
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Kumbas
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо за приятное сотрудничество! Четко справился со всеми поставленными задачами. Успехов на фрилансе!:)
Четко поставленная, задача. Оплата вовремя. Спасибо. Всем советую!
  • Похожие заказы

  • Настроить ДЛЕ шаблон на сайте

    http://dle.kzservice.info Вот этот шаблон Сделать надо следующее: 1)Вверх вывести горизонтальное меню 2)создать рубрики в боковушке для постов(штук 7) 3)Установить галерею с возможностью голосования за фото 4)Настроить гостевую и обратную связь 5)Установить модуль - каталог учреждений, фирм ну в принципе и все, мож ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для Григорьев Андрей stealthdebu

    $150

    Требуется создать админку сайта тестов. Дизайн имеется. Несколько текстовых страниц, остальное- вывод информации о тестах. Организация поиска по нескольким полям. Подробное тз при обсуждении

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка CMS для автопродажи

    Хотим сделать сайт по продаже БУ авто. Все готовые решения не сильно нас устраивают. Нужна человеческая CMS созданная с 0. Краткое ТЗ. http://auto.ria.ua/ Нас полностью устраивает. Нужно делать по примеру. Но так же встроить грабер с запуском по расписанию. Добавить возможность ...

    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать сайт на движке Joomla

    Необходимо доделать сайт (социальная сеть lite), построенный на Joomla. На текущий момент сделано более половины: натянут дизайн, созданы необходимые разделы и рубрики. Не до конца доделаны профили, фото- и видеогалереи. Наибольшей доделки требует система рейтингов и голосований. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить Netcat

    Друзья. Есть сайт, работающий на netcat. Соответственно есть мелкие штуки, которые надо подправить. Сайт selftime.ru 1. Внедрение навигационной строки «хлебные крошки» 2. Доработка файла css в соответствии с установкой определенного шрифта в виде основного на сайте, с изменением цвета ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад