Исправить ошибки работы сайта на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка224 просмотра

После обновления версии движка с 13 до 14 версии появились ошибки, и сайт не правильно работает. Нужно исправить.

DLE
5 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$50
5 дней
Escrow
Вся работа была выполнена на отлично. Всегда был на связи. Буду еще обращаться.
В целом все хорошо. Оплату получил без задержек, задача была четкая и понятная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад