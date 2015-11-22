Натянуть существующие сайты на CMS

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок205 просмотров
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Есть хостинг, на хостинге можно установить CMS (вариаций много - обсудим, решим).

Нужно "перекинуть" сайты (работающие и наполняемые) на движок.

сайты:

-  www.ra-prizma.ru

-  www.bannerptz.ru

- www.tehmerch.ru

интересует цена за все и за каждый в отдельности, если работу выполнять этапами.

8 лет назад
RA_PRIZMA
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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