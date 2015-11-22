Натянуть существующие сайты на CMS

Есть хостинг, на хостинге можно установить CMS (вариаций много - обсудим, решим).

Нужно "перекинуть" сайты (работающие и наполняемые) на движок.

сайты:

- www.ra-prizma.ru

- www.bannerptz.ru

- www.tehmerch.ru

интересует цена за все и за каждый в отдельности, если работу выполнять этапами.