Установить модули на XENFORO и устроить дизайн

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок138 просмотров
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Приветствую на XENFORO 1.5.2 нужно установить модули 

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Все модули должны быть на русском языке,плюс оптимизировать дизайн от 1.46 к 1.5.2 жду ваших предложений срочно!

8 лет назад
avtorc
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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