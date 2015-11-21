Доработка сайта на MODX.

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок150 просмотров
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Здравствуйте, 

Необходима доработка сайта, изначально предполагалось размещение на платформе MODX.  

Архив с данными можно скачать здесь: 

http://3dmf.ru/3d.mango-digital.ru.zip

Необходимо: 

1) Установить платежную систему Робокасса/ ЯндексКасса. платежи будут происходить по следующей схеме: 

Сначала заполняется форма:  

3d печать заявка или 

3d моделирование заявка 

Нам на почту приходит заявка, мы ее рассчитываем вручную, ставим сумму и отправляем клиенту на указанную почту ссылку, переходя по которой он попадает на страницу подтверждения заказа, где он выбирает способ оплаты и доставки.  

Там содержаться данные заказа, помимо прочего. 

Это не интернет магазин, как таковых товаров нет и не будет. 

2) После подтверждения заказа подтверждение приходит к нам, где мы считаем его еще раз (с учетом доставки) и отправляем клиенту ссылку на оплату с указанной суммой или счет  клиент может оплатить онлайн (робокасса/яндекс) или получить счет (пэйпал, или счет для юр/физ лиц.). 

3)Так же на стр. подтверждения необходимо настроить данные по доставке (выбор пункта самовывоза из представленных), введение адреса городской доставки, выбор ТК, выпадание соответствующих окон при выборе доставки/самовывоза. 

4) Помимо этого необходимо внести небольшие изменения в дизайн, в частности   верхняя строка, на которой возникает меню должна стать выпадающей. Еще несколько мелочей. 

5) Собственно разместить сайт на MODX 

5) Сделать так, чтобы сайт не "разваливался, при просмотре на мобильных устройствах.  

6) Рассмотреть возможность дальнейшего администрирования (обсуждается отдельно) так как сайт будет редактироваться. 

В Ваших предложениях указывайте цену и срок выполнения работ. 

MODX
8 лет назад
filin-1992
Игорь 
31 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)
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