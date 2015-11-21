Специалист по безопасности WordPress!

Доброго времени, уважаемые фрилансеры!

Недавно мы запустили сайт на WordPress. Но столкнулись с нестабильной работой по причине наличия вирусов на сайте. Не удается вылечить сайт до конца.

Ищем специалиста, который сможет: 1) Вылечить сайт от вирусов 2) Устранить уязвимости и предотвратить дальнейшие заражения.