Специалист по безопасности WordPress!

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени, уважаемые фрилансеры!

Недавно мы запустили сайт на WordPress. Но столкнулись с нестабильной работой по причине наличия вирусов на сайте. Не удается вылечить сайт до конца.

Ищем специалиста, который сможет: 1) Вылечить сайт от вирусов 2) Устранить уязвимости и предотвратить дальнейшие заражения. 

WordPress
8 лет назад
top007
Сергей 
37 летТаиланд
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Спецпроект по Joomla 3 + ADS_Manager

    $200

    Долгосрочный проект. Нужен специалист который в связке Джумлы и компонента доски объявлений может писать запросы в базу данных, изменять исходный код компонента, добавлять функционал в админку и фронт. Детальное ТЗ предоставлю. Проект долгосрочный, все задания делятся на ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и программинг одностраничника Joomla (адаптив)

    $150

    Делать нужно только на Джумле, свежая версия. Нужна адаптивная верстка и динамичная (напишу, что и как должно появляться при прокрутке страницы). Небольшое ТЗ со скринами в прикрепленном файле. Бюджет: 150$ (оплата в рублях) Только уверенным исполнителя, чистый код.  Без репутации ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на MODX.

    Здравствуйте,  Необходима доработка сайта, изначально предполагалось размещение на платформе MODX.   Архив с данными можно скачать здесь:  http://3dmf.ru/3d.mango-digital.ru.zip Необходимо:  1) Установить платежную систему Робокасса/ ЯндексКасса. платежи будут происходить по следующей схеме:  Сначала заполняется форма:   3d печать заявка или  3d моделирование заявка  Нам на ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить модули на XENFORO и устроить дизайн

    Приветствую на XENFORO 1.5.2 нужно установить модули  Мультиаккаунты  Чат  Репутация  Банеры  Все модули должны быть на русском языке,плюс оптимизировать дизайн от 1.46 к 1.5.2 жду ваших предложений срочно!

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натянуть вёрстку на CMS

    Необходимо натянуть сделанную под GeoCore движок вёрстку, на сам движок. Ссылка на движок http://geodesicsolutions.com/geocore-software.html Доступ к панели администрации сайта будет Интересует цена вопроса, сроки, да и вообще кто может это сделать. Детали напишу потенциальному исполнителю.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Функционал для шаблона в ImageCMS

    Требуется доработать шаблон для ImageCMS - необходимо сделать возможность увеличения изображений в карточках товаров на мобильных устройствах. Используется адаптивный шаблон. Сайт - devcar.ru

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта+натяжка на WP+мобильная совместимость

    $50

    Требуется сверстать и создать на wp сайт тематики азартных игр по готовому psd макету. Дизайн и функционал простой - из нюансов только - 1) должна быть микроразметка 2) сайт должен успешно проходить проверку от гугла ...

    Верстка сайта
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки на WP

    Нужно к завтрашнему вечеру, ну хотя бы к утру воскресения сделать все по этому списку приоритет цена, оставляйте скайп сегодня позвоню Список правок выглядит следующим образом: Вот сайт: [url=http://dreamandstudy.ru/about-us/teachers-catalogue/]http://dreamandstudy.ru[/url] 1) не нашли в админке, где можно подгружать видео и кафешки. [url=http://dreamandstudy.ru/kafe/]http://dreamandstudy.ru/kafe/[/url] --- ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад