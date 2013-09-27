Постоянно нужны копии сайтов на Joomla 2.5

В данный момент нужно в краткие сроки создать точную копию (без поиска и карты дилеров) сайта http://www.dethleffs.de/ - можно с переводом а можно и без.

При хорошем соотношении цена/качество/сроки я готов размещать заказы на постоянной основе. Желательно копирование сайтов с переводом на украинский/русский язык.

Жду предложений - ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ !