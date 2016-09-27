Провести 3 часовой ликбез по wp

$20
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок150 просмотров
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Добрый день!

Кто готов провести мне 2 часовой курс по WP? Купили тему, надо подключить языки, поменять шрифты, понять как темой управлять

7 лет назад
kitconsult
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад