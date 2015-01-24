Разработка сайта-каталога на Drupal 7

Бюджет минимален. Таргет на тех у кого есть уже готовый образец и он не против расставаться с ним для дополнительного заработка. Интересует именно движок настроенный + шаблон к нему + модули необходимые. Из функционала ничего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт-каталог на Drupal 7.
С предыдущим разработчиком пришлось расстаться.
Сейчас есть что переделать на сайте и новые задания.
После обсуждения и просмотра сайта решаете сами, беретесь переделывать или делать заново.
Сайт покажу и ЛС.
Основной задачей будет являться создание каталога и фильтрации в нем.
Идей на будущее много, так что возможно долгосрочное сотрудничество.
Жду предложений по ценам.
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