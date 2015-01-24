Разработка сайта-каталога на Drupal 7

Имеется сайт-каталог на Drupal 7.

С предыдущим разработчиком пришлось расстаться.

Сейчас есть что переделать на сайте и новые задания.

После обсуждения и просмотра сайта решаете сами, беретесь переделывать или делать заново.

Сайт покажу и ЛС.

Основной задачей будет являться создание каталога и фильтрации в нем.

Идей на будущее много, так что возможно долгосрочное сотрудничество.

Жду предложений по ценам.