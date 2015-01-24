Разработка сайта-каталога на Drupal 7

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок138 просмотров
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Имеется сайт-каталог на Drupal 7.

С предыдущим разработчиком пришлось расстаться.

Сейчас есть что переделать на сайте и новые задания.

После обсуждения и просмотра сайта решаете сами, беретесь переделывать или делать заново.

Сайт покажу и ЛС.

Основной задачей будет являться создание каталога и фильтрации в нем.

Идей на будущее много, так что возможно долгосрочное сотрудничество.

Жду предложений по ценам.

Drupal
9 лет назад
ChesteR_203
Владимир 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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