Киносайт на DLE

Бюджет минимален. Таргет на тех у кого есть уже готовый образец и он не против расставаться с ним для дополнительного заработка. Интересует именно движок настроенный + шаблон к нему + модули необходимые. Из функционала ничего сверхсложного не хочу, стандартно все. Напишите в ЛС, посмотрю примеры.

Повторяю - Людей которые делают все с нуля (дизайн, верстка, натяжка, плагины/модули) прошу зря не писать, я ваш труд ценю, для вас бюджета у меня нет.