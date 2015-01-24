Киносайт на DLE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка111 просмотров
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Бюджет минимален. Таргет на тех у кого есть уже готовый образец и он не против расставаться с ним для дополнительного заработка. Интересует именно движок настроенный + шаблон к нему + модули необходимые. Из функционала ничего сверхсложного не хочу, стандартно все. Напишите в ЛС, посмотрю примеры.

Повторяю - Людей которые делают все с нуля (дизайн, верстка, натяжка, плагины/модули) прошу зря не писать, я ваш труд ценю, для вас бюджета у меня нет.

9 лет назад
Narek-T
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад