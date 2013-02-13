Сайт на вордпрессе

Здравствуйте! Есть интересный и в тоже время, довольно простой проект - необходимо сделать простую тему для cms Wordpress на основе одного шаблона. Сделать все необходимо довольно срочно - завтра-послезавтра уже все должно быть готово. Кому интересно, оставляйте свои ...