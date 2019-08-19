Здравствуйте, есть задание по cms wordpress. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.
Сайт витрина
Нужно сделать сайт витрину на wordpress или opencart. Без возможности регистрации и корзины. Просто каталог для просмотра.
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