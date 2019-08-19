Сайт витрина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок190 просмотров

Нужно сделать сайт витрину на wordpress или opencart. Без возможности регистрации и корзины. Просто каталог для просмотра.

OpencartWordPress
6 лет назад
guest_15628406937402
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$75
2 дня
Escrow
Отличный специалист. Все выполнено в сроки. Всегда был на связи и помогал.
Хороший и адекватный заказчик. Приятно было с вами работать

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад