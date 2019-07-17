Разобраться с мультиязычностью сайта на друпал 8.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки237 просмотров

На сайте 1stbreak.ru есть 3 языка. Мультиязычность учтена, но в некоторых местах работает не корректно. Надо проверить чтобы всё и везде переводилось через админку, внести корректировки.

Drupal
6 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexandrFiner
Александр 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Хорошая работа! Всё сделано, даже больше, чем ожидалось. Буду продолжать сотрудничество с Александром.
Замечательный человек, четко ставит задачу, приятно работать.

Заявки фрилансеров

AlexandrFiner
Александр 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад