Список правок: Скайп evmakar на сайте http://www.audioclinica.ru/ 1) нужно создать раздел - лупы (в этом разделе информация должна размещаться как на сайте http://www.piter-optic.ru/ : название, Цена от, ...
Сделать сайт на WP
На основе шаблона http://livedemo00.template-help.com/wordpress_4374... сделать сайт на WP сайта www.comar.su на WP.
настройка платежной системы не нужна.
добавление товаров не нужно.
требуется инсталлировать WP, поставить шаблон, настроить/прописать страницы — оплата/доставка/контакты/гарантия
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