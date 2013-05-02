Сделать сайт на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка179 просмотров

На основе шаблона http://livedemo00.template-help.com/wordpress_4374... сделать сайт на WP сайта www.comar.su на WP.

настройка платежной системы не нужна.

добавление товаров не нужно.

требуется инсталлировать WP, поставить шаблон, настроить/прописать страницы — оплата/доставка/контакты/гарантия

WordPress
12 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
1 день
Все отлично, спасибо за работу и общение.
Отличный заказчик, всем рекомендую. Приятное, конструктивное общение, ясная постанвка цели и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад