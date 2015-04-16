Сверстанные макеты установить на wp!

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка91 просмотр

Сверстанные макеты установить на wp!

WordPress
10 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

makkos
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Мега ответственный профессионал, сотрудничество с которым доставляет одно удовольствие. Все качественно, вовремя, понятно и адекватно. Спасибо большое!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

makkos
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад