Текущие работы по сайту

1) При просмотре сайта через планшеты либо через телефон, номера телефона (на главной странице слева) набираются без 8 (495) (схему прикрепил)

2) Не удаляются главные фотки теплоходов в админке (схему прикрепил)

3) При удалении фотографии теплоходов в галерее процесс удаления не прекращается (схему прикрепил), тоже самое при загрузке фотографии (схему прикрепил)

4) Не загружаются новые фотки теплоходов

5) В категории теплоходов до 80, теплоход Нева-2 – когда кликаешь главную фотографию, открывается не эта фотография, а теплоход Порт-Артур компании речфлот (схему прикрепил).

6) Удалить все фотографии, где есть водяной знак «Судоходная компания „ARGO Travel“ – в теплоходах Алегрия, Полковник Аксенов, Ривер Палас.

7) Изменить в админке вотермарку (водяной знак) на Teploxodik.ru (как на рестораннаводе, схему прикрепил)

8) На главной странице в „Популярные теплоходы различных праздничных мероприятий“ — заменить теплоходы Барс и Одиссея (схему прикрепил) на теплоходы Мария Ермолова и Артурс, также добавить в этот раздел теплоход Гжель. Последовательность теплоходов пусть будет следующее:

Мария Ермолова, Арго-2, Светоч, Артурс, Гжель

9) На главной странице в „подобрать теплоход“ — в календаре отметить текущую дату (схему прикрепил)

10) При открытии теплоходов по категории сверху написано — до 30, добавить во все категории слово – гостей (схему прикрепил), т.е. до 30 гостей, до 80 гостей, до 160 гостей, свыше 160 гостей

11) В самом низу сайта указан 2013 год, изменить на 2008 (схему прикрепил)

12) При клике фотографий в галерее теплоходов фотки не увеличиваются, нужно, чтобы увеличивались (схему прикрепил)

13) В категории до 30 гостей – снять „Лидер продаж“ с теплохода М-70 и поставить на Кастор-1; в категории до 80 гостей – снять с теплохода Барс и поставить на Марию Ермолову, также снять с Одиссеи и поставить на теплоход Галина Уланова; в категории до 160 гостей снять с теплоход Барин и поставить на теплоход Артурс, также снять с теплохода Рио-2 и поставить на теплоход Анна Каренина; в категории свыше 160 гостей снять с теплохода Рио-1 и поставить на теплоход Ватель (схему прикрепил)

14) На главной странице в разделе „Подобрать теплоход“, если я ищу теплоход только по названию, ну например, Арго-2 и кликаю найти он выдает ошибку и просит задать количество гостей… Нужно, чтобы не запрашивал количество гостей, а просто выдавал тот теплоход, который ищу (схему прикрепил)

15) Нужно, чтобы при клике горизонтального меню (схему прикрепил, т.е. это О компании Блог, Агентствам, Вопрос-ответ, Контакты, Калькулятор) главная фотка на сайте не менялась.

16) В контактах изменить адрес на г.Москва, Милютинский переулок, д.2 (находится в шаговой доступности от м. Лубянка) и изменить отметку в яндекс карте там же