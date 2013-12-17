Необходимо собрать магазин на Drupal и написать модуль скандинавского аукциона для товаров. Подробное ТЗ прикрепил файлами.
Текущие работы по сайту
1) При просмотре сайта через планшеты либо через телефон, номера телефона (на главной странице слева) набираются без 8 (495) (схему прикрепил)
2) Не удаляются главные фотки теплоходов в админке (схему прикрепил)
3) При удалении фотографии теплоходов в галерее процесс удаления не прекращается (схему прикрепил), тоже самое при загрузке фотографии (схему прикрепил)
4) Не загружаются новые фотки теплоходов
5) В категории теплоходов до 80, теплоход Нева-2 – когда кликаешь главную фотографию, открывается не эта фотография, а теплоход Порт-Артур компании речфлот (схему прикрепил).
6) Удалить все фотографии, где есть водяной знак «Судоходная компания „ARGO Travel“ – в теплоходах Алегрия, Полковник Аксенов, Ривер Палас.
7) Изменить в админке вотермарку (водяной знак) на Teploxodik.ru (как на рестораннаводе, схему прикрепил)
8) На главной странице в „Популярные теплоходы различных праздничных мероприятий“ — заменить теплоходы Барс и Одиссея (схему прикрепил) на теплоходы Мария Ермолова и Артурс, также добавить в этот раздел теплоход Гжель. Последовательность теплоходов пусть будет следующее:
Мария Ермолова, Арго-2, Светоч, Артурс, Гжель
9) На главной странице в „подобрать теплоход“ — в календаре отметить текущую дату (схему прикрепил)
10) При открытии теплоходов по категории сверху написано — до 30, добавить во все категории слово – гостей (схему прикрепил), т.е. до 30 гостей, до 80 гостей, до 160 гостей, свыше 160 гостей
11) В самом низу сайта указан 2013 год, изменить на 2008 (схему прикрепил)
12) При клике фотографий в галерее теплоходов фотки не увеличиваются, нужно, чтобы увеличивались (схему прикрепил)
13) В категории до 30 гостей – снять „Лидер продаж“ с теплохода М-70 и поставить на Кастор-1; в категории до 80 гостей – снять с теплохода Барс и поставить на Марию Ермолову, также снять с Одиссеи и поставить на теплоход Галина Уланова; в категории до 160 гостей снять с теплоход Барин и поставить на теплоход Артурс, также снять с теплохода Рио-2 и поставить на теплоход Анна Каренина; в категории свыше 160 гостей снять с теплохода Рио-1 и поставить на теплоход Ватель (схему прикрепил)
14) На главной странице в разделе „Подобрать теплоход“, если я ищу теплоход только по названию, ну например, Арго-2 и кликаю найти он выдает ошибку и просит задать количество гостей… Нужно, чтобы не запрашивал количество гостей, а просто выдавал тот теплоход, который ищу (схему прикрепил)
15) Нужно, чтобы при клике горизонтального меню (схему прикрепил, т.е. это О компании Блог, Агентствам, Вопрос-ответ, Контакты, Калькулятор) главная фотка на сайте не менялась.
16) В контактах изменить адрес на г.Москва, Милютинский переулок, д.2 (находится в шаговой доступности от м. Лубянка) и изменить отметку в яндекс карте там же
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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