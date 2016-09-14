Сайт [url=http://wikigrib.ru/]http://wikigrib.ru/.[/url] На сайте включено кеширование (WP Super Cache) Задачи: 1) Форма комментариев: a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post->ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых ...
Верстка главной страницы сайта на wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать главную страницу сайта на wordpress из psd. Сейчас на dle. Также есть psd исходник. шаблон можно посмотреть по адресу http://med.vikr67ci.bget.ru.
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