Вёрстка+интерграция в WP

Руслан, сделал всё очень быстро и оперативно, учёл все пожелания мои. Работу выполнил на все 100%. От себя скажу, что на Руслане лежит печать Господня! Этот человек от Бога. Желаю ему Любви и счастья в личной жизни пусть его дом всегда будет полная ЧАША!