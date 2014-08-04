Вёрстка+интерграция в WP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка125 просмотров

Сделать вёрстку+ интегрировать в WP дизайн .Согласно Тех заданию.

WordPress
11 лет назад
Merdigan
Денис 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$250
2 дня
Руслан, сделал всё очень быстро и оперативно, учёл все пожелания мои. Работу выполнил на все 100%. От себя скажу, что на Руслане лежит печать Господня! Этот человек от Бога. Желаю ему Любви и счастья в личной жизни пусть его дом всегда будет полная ЧАША!
Адекватный заказчик с хорошо поставленной задачей. Моментальная постоплата на карту сбербанка

Заявки фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад