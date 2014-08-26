Администратор, контент менеджер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки345 просмотров

Работа в большей части удаленная, но с выездами в офисы компании для регламентных работ по администрированию компьютеров.

Плюс нужно на сайты компании вносить время от времени информацию.

Оплата договорная. Офис компании расположены в Москве.

11 лет назад
serg-ga
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров