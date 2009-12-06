Администрирование сайта на Битриксе.

Требуется объяснить принцип работы протоколов rtsp, rtp, rtcp. Т.е. логику общения клиента и сервера. А также объяснить, как настроить роутер, чтобы он корректно маршрутизировал эти протоколы. Такое впечатление, что почему-то у меня при каждом новом ...