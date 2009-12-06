Администрирование сайта на Битриксе.

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок280 просмотров
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Администрирование сайта, следить за тех. состоянием, обновления, реконструкция, и.тд.

Оплата по договору ежемесячно.

Санкт- Петербург.

14 лет назад
avacon
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад