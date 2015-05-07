Нужен скрипт, который будет из SSH тунелей делать Proxy. Прокси нужны для спама, проброс через ссш. Выглядит должно примерно так: довабвляем в скрипт SSH и на выходе получаем список socks5 для спама. (с открытым ...
Аудит сайта на WordPress.
Требуется человек для аудита и выявление багов на сайтах с WordPress. Сайт с большой посещаемостью
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