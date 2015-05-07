Аудит сайта на WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки184 просмотра

Требуется человек для аудита и выявление багов на сайтах с WordPress. Сайт с большой посещаемостью

Жду предложений

WordPress
10 лет назад
chelenger2008
Алексей 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров