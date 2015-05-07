Развернуть сервер в дата центре на Ubuntu

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок215 просмотров

Нам необхзодимо развернуть сервер в датацентре на Ubuntu

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Спасибо

Ubuntu
10 лет назад
future_tech
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров