Настроить роутер, что бы интернет шел через ssh

Нужно на роутере поднимать ssh тунели, что бы роутер по вай фай уже раздавал интернет через ssh тунель. Пока я полагаю что нужна прошивка на роутер OpenWRT, и в линуксе уже настраивать ssh. вот примеры тунелев:

50.246.71.109 operator;operator

38.98.141.147 test;12345 (IP;Login;Password​ )