Настроить роутер, что бы интернет шел через ssh

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки169 просмотров

Нужно на роутере поднимать ssh тунели, что бы роутер по вай фай уже раздавал интернет через ssh тунель. Пока я полагаю что нужна прошивка на роутер OpenWRT, и в линуксе уже настраивать ssh. вот примеры тунелев:

50.246.71.109 operator;operator

38.98.141.147 test;12345 (IP;Login;Password​ )

10 лет назад
Alexxpro
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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