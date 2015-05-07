Нужен скрипт, который будет из SSH тунелей делать Proxy. Прокси нужны для спама, проброс через ссш. Выглядит должно примерно так: довабвляем в скрипт SSH и на выходе получаем список socks5 для спама. (с открытым 25 портом). То есть открываем админку в окно вставляем ссш тунели прям список, на выходе получаем список носков с одним IP, но с разными портами, на каждый порт будет свой ссш тунель.