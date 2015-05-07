Нам необхзодимо развернуть сервер в датацентре на Ubuntu Подробности в переписке, пишите скайп ! Спасибо
Найти и удалить вирусы на сервере.
Есть сайты которые находятся у хостера на сервере.
Нужно найти и удалить вирус который подменяет файл хтаксесс
Найти и удалить вирус который редиректит мобильные клиенты на порно сайта
Сделать аудит безопасности.
Заявки фрилансеров
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