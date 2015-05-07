Найти и удалить вирусы на сервере.

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Закрыт9 заявок178 просмотров

Есть сайты которые находятся у хостера на сервере.

Нужно найти и удалить вирус который подменяет файл хтаксесс

Найти и удалить вирус который редиректит мобильные клиенты на порно сайта

Сделать аудит безопасности.

10 лет назад
infotake
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров