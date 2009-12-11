ДНС на выделенном сервере

$10
Системное администрированиеЗавершен8 заявок208 просмотров
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Нужно запустить и настроить ДНС на выделенном сервере.

Есть 2 IP.

На сервере установлен Webmin.

Ответ регистратора при тестировании:

Сервер ....71.6 не доступен по TCP

Сервер .....71.6 не доступен по UDP

Сервер ....105 не доступен по TCP

Сервер ....105 не доступен по UDP

ОС Linux (CentOS)

Также нужна инстукция по дальнейшей настройке ДНС для добавляемых доменов.

14 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо за помощь!
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