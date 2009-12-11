ДНС на выделенном сервере

Здравствуйте, Требуется опытный системный администратор для постоянной поддержки выделенного ЮНИКС сервера ( в данный момент 8 сайтов) Конкретных задач пока особых нет (кроме одной, см. ниже *), просто был постоянный администратор у сервера, но он исчез ...