Консультация по безопасности сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок246 просмотров

Нужна консультация по безопасности сервера.

В чем проблема?

На сервере внедряется сторонний код и рассылается спам.

Задача закрыть возможность для внедрения стороннего кода и рассылки спама.

Операционная система CentOS 5.5

Ядро Linux 2.6.18-194.32.1.el5xen

CentOSLinux
14 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров