Необходимо установить на сайт платформу РуТьюбе PHP API
Консультация по безопасности сервера
Нужна консультация по безопасности сервера.
В чем проблема?
На сервере внедряется сторонний код и рассылается спам.
Задача закрыть возможность для внедрения стороннего кода и рассылки спама.
Операционная система CentOS 5.5
Ядро Linux 2.6.18-194.32.1.el5xen
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