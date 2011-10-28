Установка веб-сервера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен11 заявок303 просмотра

Надо поставить, Apache, Mysql, phpmyadmin, php, zend, ioncube.

ApacheMySQLPHP
14 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$45
1 день
Все чётко - как всегда, цена адекватняа - как всегда, сразу видно, что человек имеет очень большой опыт в своей работе и выполняет ее на отлично.
Замечательный заказчик. Четкое понимание задачи. Моментальная оплата. Рукомендую.

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад