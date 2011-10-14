Поддержка серверов

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1. 2xIntel Xeon 2,8 GHz/4x1Gb DDR/RAID 2x74 Gb, SCSI

OC: RedHat Linux Server 5

СУБД: Oracle 10g Entrprise Edition Release 10.2.0.4.0 - Prod

Роль - сервер базы данных службы одного окна

2. 2xIntel Xeon 2,4 Ghz/1Gb DDR/1x32 Gb, 5x17 Gb, SCSI

OC: RedHat Linux Server 5

СУБД: Oracle 10g Entrprise Edition Release 10.2.0.4.0 - Prod

Роль - Резервный сервер

3. 2xIntel Dual-Core Xeon 2,67 GHz/4x1Gb DDR/RAID 2x73 Gb, 2x147,00 Gb, SCSI

OC: MS Windows Server 2003 R2

СУБД: MS SQL 2000 SP4

Роль - сервер системы электронного документооборота (СЭД Directum), обработка внешней корреспонденции и распоряжений вышестоящей организации

Нужен специалист, готовый поддерживать данные сервера.

- перечень работ по обслуживанию

- время реагирования на запрос о неисправности или сбое оборудования

- ваши возможности по срокам восстановления работоспособности

- количество плановых и внеплановых выездов (Москва)

Территориально - Москва.

LinuxSQL
14 лет назад
driver1111112
Кирилл 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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