Необходимо установить на сайт платформу РуТьюбе

Игру залил на сервер, все подготовил, но что то не получается запустить. Все делал по этой инструкции. http://crysis-russia.com/page.php?al=crysis_wars_ds_p_linux Кто сможет отзовитесь, очень надо сервер поставить, по цене, предлагайте сами При запуске ...