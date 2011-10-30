Настройка Сentos+Apac+DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен11 заявок191 просмотр

нужно грамотно настроить чтобы работало быстро и вконце настроить фаервол и чтобы к веб серверу имели доступ и могли работать через фтп

DLE
14 лет назад
gevs
49 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

swood
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Спасибо за проделпнную работу главное качественно и быстро хороший спецыалист и человек общительный и честный очень благодарень ,
Вероятно, все довольны.

Заявки фрилансеров

swood
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад