Требуется установить Crysis Wars server на Linux

Игру залил на сервер, все подготовил, но что то не получается запустить.

Все делал по этой инструкции.

http://crysis-russia.com/page.php?al=crysis_wars_ds_p_linux

Кто сможет отзовитесь, очень надо сервер поставить, по цене, предлагайте сами

При запуске пишет ./LunixLauncher пишет permission denied