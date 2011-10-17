Требуется установить Crysis Wars server на Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок146 просмотров

Игру залил на сервер, все подготовил, но что то не получается запустить.

Все делал по этой инструкции.

http://crysis-russia.com/page.php?al=crysis_wars_ds_p_linux

Кто сможет отзовитесь, очень надо сервер поставить, по цене, предлагайте сами

При запуске пишет ./LunixLauncher пишет permission denied

Linux
14 лет назад
Ms-Dred
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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