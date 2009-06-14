Настройка почтового сервера на VPS

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Закрыт19 заявок341 просмотр

Требуется настроить почтовый сервер (IMAP/POP3, SMTP) на VPS (Ubuntu 8.10 http://timeweb.ru/about_vps.htm)

SMTPUbuntu
16 лет назад
styx1245
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров