Настроить админку и добавить около 30 текстов на сайт

http://www.proff-grup.ru

Есть сайт им занимался раньше человек но не справился с обязанностями, Сайт на движке MODX evolution

Там каша в адимнке.. И нужно добавить и оформить 30 шт новых текстов.

Нужен человек который отлично знает движок, у которого творческий подход, чтоб мог красиво вставить фото в текста.