Настроить админку и добавить около 30 текстов на сайт

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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http://www.proff-grup.ru 

Есть сайт им занимался раньше человек но не справился с обязанностями, Сайт на движке MODX evolution

Там каша в адимнке..  И нужно добавить и оформить 30 шт новых текстов.

Нужен человек который отлично знает движок, у которого творческий подход, чтоб мог красиво вставить фото в текста. 

6 лет назад
stanislav02
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад