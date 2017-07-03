Необходимо настроить работу сайта на субдомене. Движок самописный, работает на Zend Framework Архив сайта и базы данных уже на сервере. База данных установлена. Файлы распакованы. Сейчас сайт выдает ошибку 404. Оплата на карту Привата.
Настроить админку и добавить около 30 текстов на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт им занимался раньше человек но не справился с обязанностями, Сайт на движке MODX evolution
Там каша в адимнке.. И нужно добавить и оформить 30 шт новых текстов.
Нужен человек который отлично знает движок, у которого творческий подход, чтоб мог красиво вставить фото в текста.
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