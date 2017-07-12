Установка и настройка почтового сервера

Системное администрированиеЗавершен6 заявок221 просмотр
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Требуется очень опытный администратор для выполнения разового проекта по установке и настройке почтового сервера на базе Postfix+Dovecot+Roundcube.

6 лет назад
maxkowal
39 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$120
1 день
Необходимая задача выполнена, рекомендую к сотрудничеству!
Замечательный заказчик! Всем рекомендую к сотрудничеству!