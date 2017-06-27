Написать браузерное расширение

$180
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Добрый день!

Есть сайт, бекэнд под расширение напишем быстро. 

Требуется сделать ПОДОБНОЕ расширение (я адекватный заказчик, понимаю все нюансы).

Желательно кросс-платформерное (firefox, Yandex браузер (хромо-подобные браузеры).) 

https://chrome.google.com/webstore/detail/letyshops/lphicbbhfmllgmomkkhjfkpbdlncafbn?hl=ru

6 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад