Написать браузерное расширение

На сервере (shared) 2 небольших сайта на PHP и один на Wordpress - тоже небольшой. Но что-то перегружает ресурсы сервера. Нужно найти что и исправить. Ищу специалиста по настройке сервера, хорошо разбирающегося в WP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть сайт, бекэнд под расширение напишем быстро.
Требуется сделать ПОДОБНОЕ расширение (я адекватный заказчик, понимаю все нюансы).
Желательно кросс-платформерное (firefox, Yandex браузер (хромо-подобные браузеры).)
https://chrome.google.com/webstore/detail/letyshops/lphicbbhfmllgmomkkhjfkpbdlncafbn?hl=ru
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