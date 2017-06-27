Настроить Key Collector

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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1) настроить Key Collector (подключить прокси-сервера и т.д.)

2) проинструктировать по программе (сделать краткий обзор)

6 лет назад
inweb09
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад